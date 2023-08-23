Marmaris'te jandarma kontrol noktasında kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma yol kontrol noktasında aracından inerek kaçmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin izini kaybettirmeye çalıştığı güzergahta arama yapan ekipler, araziye atılmış ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma yol kontrol noktasında aracından inerek kaçmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çetibeli Jandarma Karakol ekipleri, Menteşe-Marmaris kara yolu Çetibeli Mahallesi uygulama noktasına 400 metre kala bir otomobilin durduğunu fark etti.
Otomobilden inerek ormanlık alanda kaçmaya başlayan şüpheli, ekiplerin takibiyle yakalandı.
Şüphelinin izini kaybettirmeye çalıştığı güzergahta arama yapan ekipler, araziye atılmış ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.