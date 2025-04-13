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Marmaris'te İş Kazası: Bir İşçi İskeleden Düştü

Marmaris'te İş Kazası: Bir İşçi İskeleden Düştü
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kapalı çarşı yenileme çalışmaları sırasında bir işçi iskeleden düşerek yaralandı. Yaralının hastanede yapılan kontrollerinde topuğunda kırık tespit edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kapalı çarşı yenileme çalışmaları kapsamında bir binanın dış cephe sıva ve boya işlemlerinin yapıldığı sırada bir işçi iskeleden düşerek yaralandı.

Olay, Tepe Mahallesi 51 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı çarşı yenileme çalışmaları kapsamında bir binanın dış cephe sıva ve boya yapılırken D.K. isimli işçi henüz bilinmeyen bir nedenle iskeleden düşerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. D.K.'nın hastanede yapılan kontrollerinde topuğunda kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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