Marmaris'te İngiliz Turistler Arasında Kavga

Marmaris'te İngiliz Turistler Arasında Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki İngiliz turist kadın, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonrası sokakta kavga etti. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Muğla'nın önemli turizm bölgelerinden olan Marmaris ilçesine gelen 2 İngiliz turist kadın, 'kıskançlık' sebebiyle çıktığı öğrenilen kavgasıyla adeta sokağı birbirine katarken, o anlar da cep telefonu kameralarına aneban yansıdı.

Olay, Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi üzerindeki bir apartın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartta kalan 2 İngiliz turist, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Kadınlardan biri bavulunu alarak gitmek için sokağa çıktığı esnada diğer turist kadın onu engellemeye çalıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, çevredeki esnaf tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bavulların etrafa saçılmasıyla birlikte sokak adeta savaş alanına dönerken, o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Çevredeki esnafların da araya girmesi ve uyarılarıyla taraflar sakinleştirilerek, olay yerinden ayrıldılar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.