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Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı

Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı yapan 8 organizatörü gözaltına aldı. İzmir ve Manisa illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve iki Zodyak botu ele geçirildi. 8 şüpheli Marmaris adliyesine sevk edildi, 7'si tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğünce, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 8 organizatör hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Muğla merkezli İzmir ve Manisa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda; 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 49 adet av tüfeği kartuşu, 156 adet fişek, kütüklük, av bıçağı, 2 adet Zodyak sürat botu ve 2 adet bot motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli Marmaris adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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