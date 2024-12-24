Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğünce, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 8 organizatör hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Muğla merkezli İzmir ve Manisa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda; 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 49 adet av tüfeği kartuşu, 156 adet fişek, kütüklük, av bıçağı, 2 adet Zodyak sürat botu ve 2 adet bot motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli Marmaris adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli serbest bırakıldı. - MUĞLA