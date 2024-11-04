Marmaris'te Göçmen Kaçakçıları ve Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki yelkenli teknede 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, 11'i çocuk toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 34 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Marmaris Alagelmesi Koyu mevkiinde ise karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA