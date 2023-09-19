Marmaris'te Genç Kıza Taciz Girişiminde Bulunan Şahıs Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir genç kıza taciz girişiminde bulunan şahıs, polisin yaptığı titiz çalışma sonucunda yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.B isimli üniversite öğrencisi genç kız, otogara gitmek için yol kenarında beklerken, K.H. (32) isimli şahsın arabası ile durup istediği yere bırakabileceğini söylemesi üzerine araca bindi. İddialara göre, araca bindikten sonra otogar yolunu geçtiklerini fark eden 20 yaşındaki İ.B. telefonundan hemen arkadaşına canlı konum attı. K.H., genç kızın konum attığını görünce tehditler savurarak kızı şehir dışında bir alana götürüp cinsel tacizde bulunmak istediği ancak genç kızın araçtan inerek kaçıp civardaki bir eve sığındığı öğrenildi.

Polis şahsı güvenlik kameralarından tespit edip yakaladı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Genç kızın araç plakası ya da isim vermemesinin ardından dedektif gibi iz süren ekipler, kızın araca bindiğini iddia ettiği adresten başlayarak, ilçedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelinin kimlik ve adres bilgilerine ulaştı. Şüphelinin olaydan sonraki gün evine gelmediği öğrenilince takipte kalan ekipler bugün sabah saatlerinde K.H.'yi evine girerken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette gözaltı işlemlerinin ardından Marmaris adliyesine çıkarılan K.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA