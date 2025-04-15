Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlatıyoruz

Kabine sonrası Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım

Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıstan skandal sözler
Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı

Yasak aşk skandalında damat ile kaynanaya canlı yayında gözaltı
Pastanede mide bulandıran görüntüler! Vatandaşları işte böyle zehirliyorlar

Pastanede mide bulandıran görüntüler! Vatandaşları böyle zehirliyorlar

Marmaris'te Gazeteciye Saldırı

Marmaris'te Gazeteciye Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te yerel bir gazeteci olan Murat Ersan, yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Başına aldığı darbelerle yaralanan Ersan, hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan gazeteci Murat Ersan, yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Olay, Marmaris ilçesi Çıldır Mahallesi 146 Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yerel bir dergi ve gazetenin sahibi olan Murat Ersan, yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Ersan, başına aldığı darbeler ile bir anda kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ersan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.