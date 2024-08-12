Marmaris'te feribotta düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde şehir hatlarında bulunan yolcu feribotunda yapılan denetimde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi şehir hatlarında bulunan yolcu feribotunda yapılan denetimlerde görevli Kolluk Destek Timi (Marmaris/Koldestim) ve Sahil Güvenlik Botu tarafından feribot içerisinde tespit edilen 5 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. - MUĞLA