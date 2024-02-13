Marmaris'te Elektrik Direklerinde Patlama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde elektrik direklerindeki patlamalar korkuturken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmaris'te sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Dün gece saatlerinde devam eden sağanak yağışın etkisi ile Armutalan Mahallesi'ndeki elektrik dağıtım hatlarında ardı ardına patlama yaşandı. Sesleri duyan mahalle sakinleri korku ile balkona çıkarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yaşanan patlamaların ardından mahallede elektrikler kesilirken, AYDEM tarafından yapılan çalışmanın ardından kesinti olan bölgelere yeniden elektrik verildi. - MUĞLA