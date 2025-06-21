Marmaris'te Eğlence Mekanlarına Denetim: Çok Sayıda Ceza ve Kapatma

Marmaris'te Eğlence Mekanlarına Denetim: Çok Sayıda Ceza ve Kapatma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde gürültü ve uygunsuz davranışlar nedeniyle çok sayıda işletmeye ceza kesildi. 20'den fazla mekan kapatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eğlence mekanlarında denetimler aralıksız sürüyor. Gürültü, hayasızca hareketler ile yoldan geçenlere yapılan ısrarlı teklifler nedeniyle çok sayıda işletmeye ceza kesildi, 20'den fazlası ise kapatıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Devriye Ekipleri tarafından Uzunyalı, Armutalan ve İçmeler başta olmak üzere ilçe genelinde yüzlerce işletme denetlendi. Kural ihlali tespit edilen yerler hakkında 3, 7, 10 ve 15 güne kadar değişen sürelerle geçici kapatma cezaları uygulanırken, iki işletme süresiz olarak mühürlendi. Aynı kural ihlalini tekrarlayan işletmelere ise daha uzun süreli yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor.

Özellikle gürültü, hayasızca hareketler ile yoldan geçenlere yapılan ısrarlı teklifler (hanutçuluk) nedeniyle çok sayıda işletmeye ceza kesildi, 20'den fazlası ise kapatıldı.

Yetkililer, Marmaris'in huzurunu bozan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, işletmelerin yasal kurallara uymasını istedi. Denetimlerin yaz boyunca titizlikle sürdürüleceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.