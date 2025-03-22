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Marmaris'te Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Marmaris'te Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın mümkün olmadığı bir bölgede, 5'i çocuk 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Öğlan Boğuldu Burnu mevkisinde karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede 5'i çocuk 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi Oğlan Boğuldu Burnu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 9 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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