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Marmaris'te Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Marmaris'te Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşlıca mahallesinde karadan ulaşımın olmadığı bir bölgede 3'ü çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Botu, yardım talebi üzerine göçmenlere ulaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşlıca mahallesinde karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede 3'ü çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi Taşlıca mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 10 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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