Marmaris'te Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Oğlan Boğuldu Koyunda karadan ulaşımın olmadığı bölgede 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris Oğlan Boğuldu Koyu Mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri yönlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol personeli tarafından 4 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA