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Marmaris'te Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Marmaris'te Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Oğlan Boğuldu Koyu'nda karadan ulaşılamayan bir bölgede 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 3 çocuk da bulunuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Oğlan Boğuldu Koyunda karadan ulaşımın olmadığı bölgede 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris Oğlan Boğuldu Koyu Mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri yönlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol personeli tarafından 4 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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