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Marmaris'te Düzensiz Göçmen Teknesi Kayalıklara Çarptı

Marmaris'te Düzensiz Göçmen Teknesi Kayalıklara Çarptı
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Marmaris açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir tekne kayalıklara çarptı. Kazada 4 göçmen yaralanırken, 16 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin kayalıklara çarpması sonucu 4 düzensiz göçmen yaralandı.

Olay, Bozburun açıklarında öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 16 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yer aldığı tekne kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşanan kazada 4 düzensiz göçmen yaralandı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri 16 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini kurtararak güvenli alana getirdi. Kazada hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen 4 düzensiz göçmen ambulanslarla Marmaris'teki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İki göçmen kaçakçısının ise gözaltına alındığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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