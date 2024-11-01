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Marmaris'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 20 Kişi Yakalandı

Marmaris'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 20 Kişi Yakalandı
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Marmaris'te karadan ulaşımın bulunmadığı bir bölgede yasa dışı yollardan çıkış hazırlığında olan 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Marmaris'te karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede yasa dışı yllardan çıkış hazırlığında olan 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 20 düzensiz göçmen müştereken yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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