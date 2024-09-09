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Marmaris'te düzensiz göçmen operasyonu

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Marmaris Namlıalan koyunda yasa dışı yollardan kaçma hazırlığında olan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca Marmaris açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içerisindeki 16 düzensiz göçmenin kurtarıldığı operasyonda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Marmaris Namlıalan koyunda yasa dtışı yollardan tekne ile kaçma hazırlığında olan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla ili Marmaris ilçesi Namlıalan Koyu'nda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 19 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakaladı.

Marmaris'teki ikinci düzensiz göçmen olayında ise Marmaris açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Marmaris 3-sayfa Güncel Göçmen

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