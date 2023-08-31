Marmaris'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç. (18) bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
İddiaya göre, Kemeraltı Mahallesi Halk Plajı'nda iki grup arasında "laf atma" yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç. (18) bıçakla yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. (21) ve İ.S. (21) savcılık kararıyla, A.K. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.