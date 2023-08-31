Marmaris'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç. (18) bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.