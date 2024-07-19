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Marmaris'te bir otelde güvenlik görevlisi kadın darp edildi

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Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, amiri ve erkek meslektaşı tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Kadına yönelik şiddetin her alanda olduğunu belirten S.B.D. adlı kadın güvenlik görevlisi sadece kendisi için değil şiddete uğrayan tüm kadınlar için hukuk mücadelesi vereceğini söyledi.

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, amiri ve erkek meslektaşı tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Kadına yönelik şiddetin her alanda olduğunu belirten S.B.D. adlı kadın güvenlik görevlisi sadece kendisi için değil şiddete uğrayan tüm kadınlar için hukuk mücadelesi vereceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre; Marmaris'te bir otelde güvenlik görevlisi olarak geçtiğimiz ay işe başladı. Çalışırken kendisine biri tarafından hediye olarak çiçek ve ayıcık gönderildiğini belirten S.B.D. amirinin kendisine bu hediyeleri kulübesinde tuttuğu gerekçesi ile darp ettiğini ileri sürdü. Üniversite öğrencisi olduğunu ve sağlık sorunları bulunduğunu belirterek hem okul harçlığı hem de tedavi masraflarını karşılamak için çalıştığını belirten S.B.D. "Bir hafta önce bana çiçek ve ayıcık hediye gelmişti. Kaldığımız yer çok küçük olduğu için amirlerimin de izni ile hediyeleri görev yaptığımız kulübeye bırakmıştım. Şefim bana çiçekleri kaldırmam yönünde mesaj attı. Çiçeği attım, ayıcığı alıp çıkarken bana saldırdı. Çevreden olayı görenler hemen gelip onu uzaklaştırmaya çalışıp polisi aradılar. Polis geldi, hemen beni oradan alıp önce hastaneye darp raporu almaya, ardından da polis merkezine götürdüler. Tatile gelmiş bir aile de olaya çok tepki göstererek şahit olacaklarını söylediler. Davamdan asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

Polis tarafından el konulan olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. Bu olaydan sonra işine son verildiğini de belirten S.B.D. "Ben hem darp edildim hem de işime son verildi. Beni darp eden işine devam ediyor. Hukuki hakkımı arayacağım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaris Muğla 3.Sayfa Kadın Güncel Haberler

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