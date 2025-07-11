Marmaris'te Bayraktar TB2 İHA ile Yangın Tehdidi Önlenildi

Marmaris'te Bayraktar TB2 İHA ile Yangın Tehdidi Önlenildi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bayraktar TB2 İHA tarafından tespit edilen bahçe temizliği sırasında atıkların yakılması sonucu çıkmak üzere olan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, durumu sosyal medya üzerinden paylaştı ve önemli uyarılarda bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bayraktar TB2 İHA tarafından bir bahçenin temizliği sırasında atıkların yakıldığı tespit edildi. Zamanında yapılan müdahaleyle muhtemel yangın önlenirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından ekiplerin müdahale anını "Gözümüz de kulağımız da yeşil vatanda" diyerek paylaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bayraktar TB2 İHA tarafından bir bahçenin temizliği sırasında atıkların yakıldığı tespit edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yakılan ateş söndürülürken, ateşi yakan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangııın çıkış ve ekiplerin müdahale anını paylaştı. Bakan Yumaklı paylaşımında, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde bahçe temizliği sırasında atıkların yakılması sonucu çıkmak üzere olan yangın, yeşil vatanın gözcüleri Bayraktar TB2 İHA tarafından tespit edildi. Kara ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesiyle yakılan ateş, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ateşi yakan şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı. 14 insansız hava aracımız ve 776 gözetleme kulemiz, yangınları ortalama 2 dakikada tespit ediyor. Günde onlarca yangını bu şekilde erken müdahaleyle kontrol altına alıyoruz. Hava ve kara gücümüzle sahadayız, 15 Ekim'e kadar da tam teyakkuzdayız. Bu vatan savunmasında hepimize görev düşüyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde yeşil vatanımız için lütfen daha dikkatli olalım. Dışarıda ateş yakmayalım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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