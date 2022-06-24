Marmaris'te ayakları yanan domuz yavrusuna ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'te ayakları yanan domuz yavrusuna ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Marmaris'te ayakları yanan domuz yavrusuna ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında ayaklarından yaralanan domuz yavrusuna ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında ayaklarından yaralanan domuz yavrusuna ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptı. Yangın bölgesinde bir orman işçisi ise kendi suyunu alevlerden etkilenen kaplumbağa ile paylaştı.

Marmaris'te devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler bir yandan alevlerle mücadele ederken, bir diğer yandan ise yangından etkilenen canlıların da yaşama tutunmasına yardımcı oluyor. Bölgede alevlerin içerisinde kalarak ayakları yanan domuz yavrusu bulunduğu bölgeden alınarak kurtarıldı. Yaralı hayvana ilk müdahaleyi ise orman işçileri yaptı. Ayakları yanan domuz yavrusuna su verip ayaklarını yıkayan ekipler, sonrasında yavru domuzu tedavisinin yapılması için belediye ekiplerine teslim etti. Bölgede bir başka orman işçisi ise, yanında taşıdığı suyu yangından etkilenen bir kaplumbağa ile paylaştı. Orman ekiplerinin duyarlı davranışı takdir topladı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title