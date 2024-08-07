Marmaris'te Arızalanan Lastik Botlarla Kurtarılan Göçmenler

Muğla'nı Marmaris ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında bindikleri lastik botun arıza yapması üzerine yardım talebinde bulunan 19, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Fiber karinalı lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yine Marmaris açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salı içinde geri itilen ve açık denizde sürüklenen 23 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - MUĞLA