Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, aranan bir şahsı yakaladı. Hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin aranan şahıslara yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ederken bugün hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yaptıkları operasyon ile yakaladı. Yakalanan O.D. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Marmaris İlce Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün, aranan şahıslara yönelik yapılan saha çalışmalarında 'Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama' suçundan 8 Yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.D isimli şahıs, Beldibi Mahallesinde olduğu tespit edilerek gerekli tedbirler dahilinde yakalandı. Yakalanan şahıs emniyet merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.D 'Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama' suçundan aldığı cezayı çekmek üzere cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaris Muğla Güvenlik Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title