Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polislerin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris'te aranan şahıs polisler tarafından yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polislerin yaptığı çalışma ile kıskıvrak yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, yapılan çalışmalar çerçevesinde Antalya'nın Kaş ilçesinde silahlı tehdit suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (59) isimli şahsı yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA