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Marmaris'te Aranan 8 Şahıs Yelkenlide Yakalandı

Marmaris'te Aranan 8 Şahıs Yelkenlide Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde haklarında arama kaydı bulunan 8 şahıs, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Yelkenlide 10 gram esrar ele geçirildi. Muğla Valisi, güvenlik önlemlerinin devam edeceğini duyurdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde haklarında arama kaydı bulunan 8 şahıs, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yelkenlide yakalandı. Teknede yapılan aramada 10 gram esrar da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, haklarında 4 yıl 10 ay 1 haftalık arama kaydı bulunan 8 şahsı Marmaris ilçesi Serçe Koyu açıklarında bulunan 'Maya' isimli yelkenlide yakaladı. Teknede yapılan aramada 10 gram esrar ele geçirildi. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Aranan suçluların sokaklarımızda ve mavi vatanda gezmelerine, vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Mavi vatanımızın her noktasında gece gündüz demeden huzur ve güvenliği koruyan, görevlerini canla başla yerine getiren kahraman Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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