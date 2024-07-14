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Marmaris'te Ahşap Gezi Teknesinde Yangın: Yolcular Denizden Kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Keçi Adası açıklarında bir ahşap gezi teknesinde çıkan yangın sonrası yolcular denize atladı ve çevredeki tekneler ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan yolcular hastanelere sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Keçi Adası açıklarında yanan ahşap gezi teknesinde bulunan yolcular ve mürettebatın denizden tahliye işlemleri tamamlandı.

Çıkış sebebi henüz açıklanmayan ahşap gezi teknesinde bulunan yolcular teknedeki yangın sonrası denize atlamışlar ve çevredeki tekneler ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmışlardı. Kurtarılan 34 yolcu ve 3 tekne mürettebatı İçmeler, Sahil Güvenlik ve Saman iskelesinden karada bekleyen 112 ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildiler.

Denizden tahliye edilen vatandaşlardan ilk belirlemelere göre bir vatandaşın entübe edildiği, 3 vatandaşın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildiği diğer yolcuların da çoğu ayakta tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Hastaneye gelenlerin büyük bölümünün dumandan etkileme ve yanık nedeniyle sağlık kuruluşlarına sevk edildiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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