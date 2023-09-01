Marmaris'te adli yıl düzenlenen tören ile başladı

Muğla Barosu Marmaris Temsilciliği, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda tören düzenledi.

Marmaris'te görev yapan Baro üyesi avukatların katıldığı törende, Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Muğla Barosu Marmaris Temsilcisi Avukat Buğra Yavuz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Avukat Buğra Yavuz Atatürk meydanında yaptığı konuşmasında "Bugün yeni bir adli yıla başlarken, bizlere üzerinde yaşayabileceğimiz bir vatan ve cumhuriyet bırakan başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, vatanı için canını feda etmeyi göze alan aziz şehitlerimize, ülkemizin hukuk devleti olması yolunda ömrünü adayan ve bu uğurda yaşamını yitiren hukukçularımıza; bir kez daha minnet, rahmet ve saygılarımızı sunuyoruz. Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için, ilk atılması gereken adım; hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir. Yeni adli yılda stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özlük haklarının, engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu; bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alındığı, meslek alanının genişletildiği; avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek mali ve idari önlemlerin alındığı, gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz" dedi. - MUĞLA