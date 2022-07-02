Marmaris'te 9 göçmen kurtarıldı MUĞLA (İHA) Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. MUĞLA (İHA) Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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