Marmaris'te 9 göçmen kurtarıldı - Haberler

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Marmaris'te 9 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Marmaris'te 9 göçmen kurtarıldı

MUĞLA (İHA) Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MUĞLA (İHA) Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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