Marmaris'te 86 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki günde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 86 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki günde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 86 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris ilçesi açıklarında lastik botlar içinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 57, iki can salı içinde ise 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 86 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi. (Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Marmaris Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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