Marmaris’te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Huzurevine Yerleştirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi E.Y. Muğla Huzurevi'ne yerleştirildi.

Marmaris'te bir parkta önünde valizleri ile tekerlekli sandalyesinde oturan, 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi E.Y., polislerin saatler süren ikna çabalarının ardından bir aparta yerleştirilmişti. 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi E.Y., sabah erkenden valizlerini alarak yeniden aynı yere döndü. Durumu kendisine de aktarılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şubesi temsilcisi Azmi Özkan, gazi E.Y. ile görüşerek kendisini ikna etti. Özkan, önce gaziyi Marmaris Turizm Otelcilik Uygulama Oteli'ne yerleştirdi, ardından Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı sosyal hizmetler ekiplerine teslim etti. Yapılan işlemlerin ardından Kıbrıs gazisi E.Y.'nin, Muğla Huzurevi'ne sevk edilmesi için gerekli süreç başlatılarak sosyal hizmetler ekipleri ile birlikte Huzurevine yerleştirildiği öğrenildi. - MUĞLA