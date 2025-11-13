Haberler

Marmaris’te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Huzurevine Yerleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi E.Y., polislerin çabalarıyla huzurevine yerleştirildi. Öncelikle bir aparta yerleştirilen gazinin durumu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği temsilcisi tarafından ele alındı ve ardından Muğla Huzurevi'ne sevk işlemleri başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi E.Y. Muğla Huzurevi'ne yerleştirildi.

Marmaris'te bir parkta önünde valizleri ile tekerlekli sandalyesinde oturan, 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi E.Y., polislerin saatler süren ikna çabalarının ardından bir aparta yerleştirilmişti. 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi E.Y., sabah erkenden valizlerini alarak yeniden aynı yere döndü. Durumu kendisine de aktarılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şubesi temsilcisi Azmi Özkan, gazi E.Y. ile görüşerek kendisini ikna etti. Özkan, önce gaziyi Marmaris Turizm Otelcilik Uygulama Oteli'ne yerleştirdi, ardından Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı sosyal hizmetler ekiplerine teslim etti. Yapılan işlemlerin ardından Kıbrıs gazisi E.Y.'nin, Muğla Huzurevi'ne sevk edilmesi için gerekli süreç başlatılarak sosyal hizmetler ekipleri ile birlikte Huzurevine yerleştirildiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor

İBB iddianamesinde yeni detaylar! İki ünlü ismin hapsi isteniyor
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Paraya para demeyecek! İşte Roberto Mancini'nin yeni takımı

Paraya para demeyecek! İşte Mancini'nin yeni takımı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.