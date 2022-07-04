Marmaris'te 67 göçmen yakalandı Marmaris açıklarında fiber tekne içinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 67 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Marmaris açıklarında fiber tekne içinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 67 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Marmaris açıklarında fiber tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki tekneyi durdurdu. Tekne içinde 67 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. (Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Marmaris'te 67 göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.