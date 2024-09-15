Marmaris'te 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Marmaris Armella Koyu'nda Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri, bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine 5 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında 3 çocuk da bulunuyor.
Marmaris Armella koyunda Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Marmaris ilçesi Armella Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Akyarlar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 5 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalanmıştır. - MUĞLA