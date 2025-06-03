Marmaris'te 5.8 Şiddetinde Deprem: 34 Yaralı

Marmaris'te 5.8 Şiddetinde Deprem: 34 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremde panik nedeniyle 34 kişi hafif şekilde yaralandı. Deprem, Muğla ve Aydın'da da hissedildi. Ekipler saha tarama çalışmalarına devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetinde depremde yaşanan panik nedeniyle 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.

AFAD verilerine göre Marmaris açıklarında saat 02.17 sıralarında yerin 67.91 kilometre derinliğinde 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Muğla ve Aydın'ın ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaşanan depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, depremde yaşanan panik nedeniyle Muğla il genelinde, yüksekten atlama ve düşme gibi sebeplerle 34 kişinin hafif şekilde yaralandığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bir binada ise çatlak oluştuğunu ifade ederek, ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Galatasaray'ın kiralık yolladığı Mathias Ross için karar verildi

Galatasaray'a geri döndü
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Cinnet geçirip kucağındaki bebeğe şiddet uyguladı

Cinnet geçiren annenin bebeğine yaptıkları korkunç
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.