Marmaris'te 5.8 Şiddetinde Deprem: 34 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetinde depremde yaşanan panik nedeniyle 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.

AFAD verilerine göre Marmaris açıklarında saat 02.17 sıralarında yerin 67.91 kilometre derinliğinde 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Muğla ve Aydın'ın ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaşanan depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, depremde yaşanan panik nedeniyle Muğla il genelinde, yüksekten atlama ve düşme gibi sebeplerle 34 kişinin hafif şekilde yaralandığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bir binada ise çatlak oluştuğunu ifade ederek, ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. - MUĞLA