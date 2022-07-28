Marmaris'te 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'te 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris'te 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

 - Güncelleme:

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bir gün içinde Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından üç ayrı geri itme olayı yaşandı. İlk grup gece saatlerinde can Salı içinde 9 düzensiz göçmen kurtarılarak başladı. İkinci grup sabah saatlerinde 13, üçüncü grup düzensiz göçmenler ise öğle saatlerinde 27 olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Marmaris 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title