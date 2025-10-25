Haberler

Marmaris'te 46 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salları içerisindeki 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi tarafından kurtarıldı. Olayda ayrıca iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde 18'i çocuk 46 düzensiz göçmen kurtarılırken, iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 28 düzensiz göçmen (beraberinde 18 çocuk) kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
