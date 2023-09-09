Marmaris'te 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde yapılan baskında, 23'ü Suriye, 5'i Mısır, 4'ü Filistin ve 3'ü İran uyruklu toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.