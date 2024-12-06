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Marmaris'te 31 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Marmaris'te 31 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir lastik bot içinde 31 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik, hareket halindeki botu durdurarak 17 düzensiz göçmeni (14 çocuk ile birlikte) kurtardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot için 31 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 14 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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