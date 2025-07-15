Marmaris'te 22 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Marmaris'te 22 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü koyunda, 3'ü çocuk 22 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleşti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü koyunda 3'ü çocuk 22 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris Hisarönü Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Hisarönü İlçe Jandarma personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 19 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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