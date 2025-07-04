Marmaris'te 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı bir bölgede 21 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, göçmenlerin yakalandığı bildirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı bir bölgede 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 21 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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