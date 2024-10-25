Marmaris'te 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı noktada Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 5'i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 15 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) müştereken yakalandı. - MUĞLA