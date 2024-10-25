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Marmaris'te 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri, 5'i çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı noktada Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 5'i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 15 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) müştereken yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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