Marmaris'te 18 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşlıca Mevkiinde karada 18 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi Taşlıca Mevkii'nde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 18 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA