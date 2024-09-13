Marmaris'te 16 düzensiz göçmen ve bir kaçakçı yakalandı

Marmaris Girneyit koyunda yasa dışı yollardan tekne ile kaçma hazırlığında olan 16 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi Girneyit Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 16 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA