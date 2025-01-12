Marmaris'te 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla 15 düzensiz göçmen, 1 çocuk ile birlikte yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Girneyit mevkiinde kara birisi çocuk toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Marmaris ilçesi Girneyit mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Marmaris/Koldestim), Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 15 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa