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Marmaris'te 15 Çocuk ve 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te 15 Çocuk ve 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, bir lastik bot içinde 15 çocuk ile birlikte 9 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik Botu'nun durdurduğu botta gerçekleşti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içinde 15 çocuk, 9 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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