Marmaris'te 13 düzensiz göçmen ve bir kaçakçı yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içinde 13 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA