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Marmaris'te 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşlıca koyunda Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 3'ü çocuk toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, bölgedeki düzensiz göçmenlerin tespit edilmesiyle gerçekleşti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşlıca koyunda Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 3'ü çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi Taşlıca Koyu'nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Marmaris İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 7 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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