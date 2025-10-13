Marmaris Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü ve Çalışanları Tutuklandı

Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ile iki çalışanı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ait yardım paralarını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Olay ilçede şaşkınlığa neden olurken Vakıf Müdürüile personelin oluşturduğu sistem ile fakir ve yardıma muhtaç kişilere verilemesi gereken yardımları görevlilerin sahte imza ile kendileri aldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Marmaris Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara ait ödeneklerin yatırılmadığı ortaya çıkınca Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yaşlı muhtaçların artık ödenek alamdıklarına yönelik şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından vakıf müdürü ve çalışanlar ile vakfın hesap hareketleri 3 ay takibe alındı. 3 ay süren takip sonrası düzenlenen operasyonda Vakfn 17 yıllık Müdürü E.K.Ç. ve A.K. ve S.G. adlı ikipersoneli gözaltına alındı. Vakıf Müdürü'nün evinde yapılan aramada bir miktar altn ile para ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltı işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen biri vakıf müdürü 2'si vakıf çalışanı 3 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA