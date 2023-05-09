Marmaris şehir merkezinde Jandarma'dan tarihi eser operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Marmaris İlçesi Tepe Mahallesi adresinde ikamet eden B.G.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Marmaris İlçesi Tepe Mahallesi adresinde ikamet eden B.G. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 adet tarihi eser niteliğinde yılan figürlü bilezik, melek figürlü heykel, tarihi eser niteliğinde yüzük, 72 adet çeşitli çaplarda tarihi eser niteliğinde eski döneme ait sikke ele geçirildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. - MUĞLA