Marmaris polisinden göçmen kaçakçılarına darbe: 2 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerinin yol kontrollerinde bir araç ve bir kamyonet içerisinde 20 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerinin yol kontrollerinde bir araç ve bir kamyonet içerisinde 20 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ramazan Bayramı boyunca alınan tedbirler dahilinde Muğla'nın Marmaris ilçesi genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele ekipleri de ara yollar ve geçiş güzergahlarında çalışmalarına yoğunluk verdi.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri dün gece rutin emniyet kontrollerinde Marmaris-Datça Karayolu'nda durumundan şüphelendikleri 10 plakalı bir araç ve ardından gelen 35 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kamyon kasasındaki çeşitli uyruklardan 19'u erkek 1'i kadın toplam 20 düzensiz göçmen polis ekiplerince yakalandı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Kamyon kasasındaki düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarmak isteyen öncü araç sürücüsü B.D .ile kamyonet sürücüsü T.Y. nöbetçi Cumhuriyet savıcısı talimatı ile gözaltına alındı. Merkezdeki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkarılan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA