Marmaris polisi, huzur ve güven uygulamalarına devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris polisi, huzur ve güven uygulamalarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Marmaris polisi, huzur ve güven uygulamalarına devam ediyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ülke genelinde uygulanan "Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

- Marmaris polisi, huzur ve güven uygulamalarına devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ülke genelinde uygulanan "Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme eğilimindekilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama yaptı. İlçenin 5 farklı noktasında motorize ve devriye ekiplerinin yaptıkları uygulamada 1 saat içinde 500 araç kontrol edildi. Trafik ekipleri alkol, belge ve emniyet kontrolü, asayiş ekipleri ise GBT ve araç içi silah aramaları yaptı.

Uygulamalarda 18 alkollü araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 2 farklı suçlardan aranan şahıs yakalandı. Yetkililer 'Güven ve Huzur' uygulamalarının ilçe merkez noktaları ve kırsal mahallelerinde düzenli aralıklar ile devam edeceği bilgisini verdi.

(GK-UE-OD-Y)

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title