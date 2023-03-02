Marmaris polisi depremzede çocuklara moral oldu

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği, Burunucu Macera Parkında Marmaris Belediyesi'nin destekleriyle "Polis Depremzede Elele" etkinliği gerçekleşti.

Marmaris Kaymakamlığının himayesinde ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği koordinesinde bugün saat 14.00 te başlayan depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik moral etkinliklerinde, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler çocuklar ile ilgilendi. Deprem mağduru aile ve çocuklar kaldıkları otel ve apartlardan otobüsler ile alınarak macera parkına getirildi. Parkın girişinde palyaço ve müzikle karşılanan depremzede ailelere İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve polisler çikolata ikram etti. Kırmızı beyaz balonlar ve Atatürk posteri ile süslenen etkinlik alanında yiyecek ve içecek ikramları da yapıldı. Polisler de çocuklar ile oynadı, salıncaklarda sallandılar.

Depremde zarar gören çocukların bir nebze olsun mutlu olabilmeleri amacı ile düzenlenen etkinliklerde, parkta bulunan tüm oyuncaklar çocuklar tarafından ücretsiz olarak kullandırıldı. Macera alanında tırmanış ve atlamalar yaptırıldı, oyunlar ve yarışmalar düzenlendi, balon gösterileri yapıldı. Mandrake Kemal ilizyon gösterisi gerçekleştirdi. Tahta bacaklı jonglör ve maskotlar çocuklar ile oyunlar oynayarak eğlenmelerini sağlandı.

'Bir nebze de olsa o korkuyu atabildik'

300 kişinin katıldığı "Polis Depremzede Elele" etkinliklerine gelen aileler çocukları için çok mutlu olduklarını belirtti. Hatay'dan gelen deprem mağduru Selda Başar " Depreme evimizde yakalandık, Allah bir daha yaşatmasın, buraya geldik o korkuyu o stresi biraz da olsa atabildik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allahım bir daha ülkeme yaşatmasın inşallah tekrar toparlanıp eski haline geliriz bütün temennimiz bu yönde " dedi.

'Marmaris bize çok güzel sahip çıktı'

Depremi Adana'da yaşayan ve evleri zarar gören Gonca Arpacı, 'Marmaris'te yaşayan kardeşimin evine geldik iki çocuğumla birlikte. Eşim sağlıkçı olduğu için Adana'da görevinin başında kaldı, buraya geldiğimizde tüm Marmaris bizimle çok ilgilendi bize çok güzel sahip çıktılar Allah razı olsun. Özelikle bugün ki etkinlik çocuklarımız için oldukça olumlu oldu. Çünkü evde oturdukça deprem korkusunu kafalarından atmaları zor oluyordu. Şu an kafaları dağıldı. Çocuklarımız mutlu olunca bizlerde mutlu olduk emeği geçen herkesten Allah razı olsun " şeklinde konuşarak tekrar teşekkürlerini sundu.

9 yaşındaki depremzede Çınar Arpacı 'Bugün çok eğlendim polis abi ve ablalarıma çok teşekkür ederim ' diye konuştu. - MUĞLA